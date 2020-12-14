Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Erkekler GrekoRomen stil 130 kiloda temsil eden Osman Yıldırım...
14.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:26
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Erkekler GrekoRomen stil 130 kiloda temsil eden Osman Yıldırım gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Erkekler GrekoRomen stil 130 kiloda temsil eden Osman Yıldırım gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı