Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt oldu

Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sinopspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile seçime giren Musa Bozkurt, başkan seçildi.

Sinopspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile seçime giren Musa Bozkurt, başkan seçildi.

Seçim sonrası konuşan Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt, "Sinopspor için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Sinopspor Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Musa Bozkurt, Mustafa Korkmaz, Sebahattin Kalafat, Tuncay Üstün, Atilla Sara, Orçun Çil, Numan Altuneli, Gürkan Karabulut, Emrah Altun, Hansel Ekici, Nihat Özkaya, Ender Liman, Mete Çağdaş, Barış Üçüncüoğlu ve Emrah Obuz. - SİNOP

Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt oldu

Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title