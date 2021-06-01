Sinoplu sporcular madalyayla döndü
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Sinoplu sporcular madalyayla döndü

Sinoplu sporcular madalyayla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sapanca Kırkpınar mevkisinde düzenlenen Bahar Kupası yarışmalarına katılan Sinoplu sporcular kazandıkları madalyalarla şehre gururu yaşattı.

Sapanca Kırkpınar mevkisinde düzenlenen Bahar Kupası yarışmalarına katılan Sinoplu sporcular kazandıkları madalyalarla şehre gururu yaşattı.

27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışlara Kürek Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Sinop Gençlik Spor Kulübü sporcuları katılım sağladı.

Sinop'a Durgunsu kategorisinde ilk madalyalar

Yarışmalarda Sinoplu sporcularından Ali Asrın Öz (SEM) ve Oğuz Kekeç Durgunsu U15 Erkekler 2x kategorisinde ikinci oldu. Efnan Sezgin (SEM), İdil Şevval Akın, Sudenaz Ekşi (SEM) ve Zeynep Özalp'ın yer aldığı takım ise Durgunsu 4x kategorisinde üçüncülük elde etti. Sinop Gençlik Spor Kulübü sporcuları bu başarıları ile Durgunsu kategorisinde Sinop'a ilk madalyaları kazandırdılar.

Deniz küreği kategorisinde ikincilik

Yarışmaya Deniz Küreği kategorisinde katılım sağlayan Sinoplu sporcuları bu kategoride de ikincilik ve üçüncülük başarıları elde ettiler.

Azra Betül Koçak (SEM) Deniz Küreği U19 Kadınlar 1x kategorisinde ikincilik, Azra Betül Koçak, Elif Berna Taban, Melissa Buse Başoğlu, Aslı Yazıcı ve Alperen Özalp'tan oluşan takımı ise U19 Kadınlar 4x kategorisinde üçüncülük elde etti. Melike Ezgi Gündoğdu ile Ceyda Çiğdem Yıldız Deniz Küreği Kadınlar 2x kategorisinde ikincilik, Serenat Çobanoğlu, Azra Betül Koçak, Ceyda Çiğdem Yıldız, Melike Ezgi Gündoğdu ve Eylül Tunç'tan oluşan takım ise 4x+ kategorisinde ikincilik elde etti.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü derece getiren sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Sinoplu sporcular madalyayla döndü
Sinoplu sporcular madalyayla döndü
Sinoplu sporcular madalyayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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