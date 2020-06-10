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Sinop'un turizm umudu 'temmuz' ve 'ağustos' aylarında

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop turizminin temmuz ve ağustos aylarında hızlanacağını düşündüğünü söyledi.

Sinop'un turizm umudu 'temmuz' ve 'ağustos' aylarında
10.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:54

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop turizminin temmuz ve ağustos aylarında hızlanacağını düşündüğünü söyledi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'un yaz turizm sezonunu değerlendirdi. Sinop'ta turizmin eskisi gibi olmasının süre alacağını belirten Çobanoğlu, "Biz ön sezonu kaçırdık, yani nisanı, mayısı ve hatta haziranı da. Çünkü henüz bir hareketlilik yok. Ramazan Bayramı çıktıktan sonra ön sezon olarak haziranın potansiyeli aslında yüksekti. Hareketin temmuz ve ağustos ayında hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

Çobanoğlu şöyle devam etti:

"Geçen sezonun temmuz, ağustos ayın 100 diye düşünürsek yüzde 70'lik bir potansiyeli yakalayacağımızı düşünüyorum. Ama yıl bazında bakarsak toplamda yüzde 50'yi ancak bulur. Bazı işletmelerde, sosyal mesafe uygulaması nedeniyle kapasite azalması olacak. Bu da yarı yarıya gelir kaybımız olacağını gösterir geçen seneye göre. Gelir böyle ama giderlerin çoğunu durduramıyoruz. Bazı arkadaşlar kira veriyor bazı arkadaşlarımız personele para vermek zorunda kalıyor ya da krediler var. Bazı krediler ve ödemeler ertelenmiş olsa da bunlar yine bu sene sonbaharda ödenecek. Dolayısıyla bakıldığı zaman bu giderler sıfırlanmamış oldu. Kaldı ki Kovid-19 nedeniyle alınacak ekstra önlemler de var. Bu nedenle giderlerde ki azalmalar en fazla yüzde 20 olur. Ama toplam gelirler yüzde 50 düşerse turizm bakımından ciddi bir kriz demektir bu. Ertelenen vergi, SGK, kredi gibi giderlerin sonbaharda ödemesi var. ve bu önümüzdeki kışı da çok zor geçireceğimiz anlamına gelir. Hatta bazılarımız beyaz bayrak çekebilir."

"Beklentimiz büyük değil, sadece ayakta kalmaya çalışıyoruz" diyen Çobanoğlu, "Temmuz, ağustos ayında beklediğim gibi olsa bile hemen iyi duruma geldik diye bir şey olmayacak. Çünkü ne fiyatlar eski fiyatlar olacak ne eski turist sayısına ulaşacağız. Giderlerimizde artmaya devam edecek. Bu da demektir ki bu seneyi büyük zararla kapatacağız. Ortalama yüzde 30 civarı zararla kapatırız bu seneyi. Devletten beklentimiz bu seneki kurumlar vergisi, stopaj, SGK primleri, ecrimisil ödemelerin alınmaması, ya da uzun vadeye yayılarak yapılandırılmasıdır. Ayrıca istihdam teşviklerinin arttırılarak devam etmesi gerekiyor ki istihdam azalmasın" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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