Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için proje hayata geçirildi
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Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için proje hayata geçirildi

Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için proje hayata geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için "Maziyi Yeniden Canlandırmak: Sinoplu Gençler İçin Yerel Geleneksel Spor Kürek" isimli proje hayata geçirildi.

Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için "Maziyi Yeniden Canlandırmak: Sinoplu Gençler İçin Yerel Geleneksel Spor Kürek" isimli proje hayata geçirildi.

Sinop'ta gün geçtikçe ilginin azaldığı kürek sporu kültürü yeniden canlandırmak için "Maziyi Yeniden Canlandırmak: Sinoplu Gençler İçin Yerel Geleneksel Spor Kürek" isimli proje başlatıldı. Sinop Kürek Kulübü'nün bu girişimi, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendi. Kulübe ekipman desteği de sağlandı. Proje kapsamında 13-19 yaş aralığındaki gençlere 1 yıl boyunca ücretsiz kurs verilecek. Sinop'taki kürek sporunun tarihi gençlere anlatılacak ve yarışlara götürülecek. Proje ile kentte, kürek sporu kültürünün ve geleneksel spor karakterinin yeniden canlandırılması ve gençlerin sosyal gelişimine katkıda bulunması amaçlanıyor. Proje ile birlikte, Sinoplu gençler; kültürel, insani ve manevi değerlerin yanı sıra gönüllü ve çevresel duyarlılıklara dair farkındalık kazanmış olacaklar.

Sinop Kürek Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Keskin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2018 yılında faaliyete başladığımız Sinop Kürek Kulübü'yle bugüne kadar 25 lisanslı 50'ye yakın lisans almaya yakın aday sporcuyla bugüne kadar geldik. Amacımız bu projeyle Sinop'ta kürek sporunu sevdirmek ve daha geniş kitlelere bu sporu yayarak doğada spor yapma imkanı sağlamak" dedi. - SİNOP

Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için proje hayata geçirildi
Sinop'ta kürek sporunu yaşatmak için proje hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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