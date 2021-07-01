Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
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Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı

Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SİNOP (İHA) – Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlaması nedeniyle Sinop'ta tören düzenlenerek deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

SİNOP (İHA) – Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlaması nedeniyle Sinop'ta tören düzenlenerek deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Sinop Liman Başkanlığı tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, "Bakanlığımızca 2023 yılına kadar 'Hedef 1 Milyon Amatör Denizci' projesi kapsamında, Başkanlığımızca bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Amatör Denizci Belgesi eğitimi ve sınavına bu zamana kadar yaklaşık 7 bin kişi, Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitim ve sınavına yaklaşık 950 kişi katılmıştır. Sinop Limanı idari sorumluluk sahası içinde Sinop halkının deniz sevgisini ve ilgisini giderek artırmak, deniz araçları ile yapılan her türlü faaliyetlerin deniz mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamak, Başkanlığımızdan hizmet alanların memnuniyeti öncelikli amacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Denizlerimizde bağımsızlığın ve egemenliğin tescili olan bu müstesna günü bize kazandıran Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ulusumuza ve tüm denizcilere kutlu olmasını diliyorum" dedi.

Tören sonrası Sinop sahilinde denize, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı. Tören boyunca deniz polisi de denizde hazır bulundu. Törene Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanı S.G. Yüzbaşı Mustafa Eray, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu katıldı. - SİNOP

Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
Sinop'ta Kabotaj Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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