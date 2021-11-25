Sinop'ta cross il birinciliği müsabakaları

SİNOP (İHA) - Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yıldızlar ortaokul, gençler lise 2021-2022 eğitim öğretim yılı cross il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı koşular Akliman mevkiinde gerçekleşti. Sporcular 5 kilometrelik yolu koşarak birinci olmaya çalıştılar. Yarışma hakkında bilgi veren Okul Sporları İl Temsilcisi Çiğdem Demir; "Yarışmamız yıldızlar yani ortaokul, gençler lise 2021-2022 eğitim öğretim yılı cross il birinciliği müsabakası buradan çıkan çocuklarımız ilimizi temsilen grup müsabakalarında yarışacaklar. Toplam 50'ye yakın öğrencimiz var hepsinde kız erkek karışık" dedi.

Gençler Lise kategorisinde 1. Olan Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Resul Altan, "Birinci oldum bu benim ikinci senem bu benim hayalimde olan bir şeydi her şeyimi vererek 1.liği aldım. İlk yarışımda ikinci olmuştum. O zamandan beri aklımdaydı bu. O yüzden daha fazla çalıştım. Daha fazla yoruldum ve 1. liği aldım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Gruplarda da inşallah Sinop'u temsil ederek bir derece yapacağım" açıklamasını yaptı. - SİNOP