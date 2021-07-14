Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
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Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor

Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaz sezonunun açılmasıyla turist sayısı her geçen gün artıyor.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaz sezonunun açılmasıyla turist sayısı her geçen gün artıyor. 9 günlük bayram süresinde şehre 1 milyon turist gelmesinin beklendiği ifade edildi. Turistlerin gelişi bir yanda ekonomi anlamında sevindirirken diğer yanda 'turist virüs getirir mi' endişesi yaşatıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3-9 Temmuz tablosunda Sinop'ta vaka oranı yüz binde 29,57 olarak yansıdı. 26 Haziran -2 Temmuz tablosunda bu oran yüz binde 12,47'ydi. Bu artış vatandaşlarca turizmdeki canlanmanın vaka tablosuna yansıması olarak yorumlanıyor. Bayramda tablonun daha kötüye gitmemesi için tüm önlemlere daha fazla dikkat edilmesi isteniyor.

Eda Arslan, "Tek endişemiz trafik sorunumuz çok fazla. Bir de hastalıktan çok fazla korkuyoruz. Bu sabah baktığımda yükseldiğini gördüm. Bu korkumuz var. İnşallah tekrardan bir kısıtlamaya maruz kalmayız. Mutlaka artıları da eksileri de olacak ama en önemlisi sağlık. Bizim için özgürlüğüz daha önemli. Onların gelmesi ekonomi açısından daha iyi olabilir ama kendimiz için biraz korkumuz var" dedi.

Sinan Ergen, "Bu insanlar üzerinde çok ciddi bir tehlike oluşturacaktır. Bunun biz acılarını insanlar gittikten sonra hastanelerin dolup dolmadığını hastanelerin yeterli olup olmayacağını insanların ne kadar dikkat ettiğini çok iyi görmüş olacağız. Bence bu bizi ekonomi anlamında belki ticarethaneleri rahatlatacak ama gelecekteki bizler için çok endişe verici bir durum. Görünüyor ki bize Eylül ayında hastane yolu gözüküyor" diye konuştu.

Oktay Aslan, "Kontrollü olduğu sürece havalimanlarında, terminallerde kontroller olduğu sürece problemler olacağını sanmıyorum ama olmazsa eğer çıkarsa vaka 14 gün karantinada tutuluyor. Kuralınca denetlenirse bir şey olmaz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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