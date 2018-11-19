Sinop Dedesinden Kalan Ahşap Tekne Mesleğini Yaşatıyor

Sinop'ta oturan Mehmet Kuru (37), genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını 26 yıldır sürdürüyor. Dedesinden kalan mesleği devam ettiren Kuru, "Meslekte 3'üncü kuşağım.İşimizin tamamı ahşap ve el işçiliği. Kendi ülkemizin ağaçlarını, kendi bölgemizden alıp kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerine tekne yapıyoruz" dedi.

Kente ahşap, tekne ustası Mehmet Kuru, atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 metreden 22 metreye kadar ulaşan tekneler imal ediyor. Dedesinden kalan mesleği yaşatmaya devam eden Kuru, çalışma azmiyle de çevresinde takdir topluyor. Genç yaşta öğrendiği tekne yapımında kendisini geliştiren ve 26 yıldır ahşap tekne imal eden Kuru, işini severek yapıyor. Kuru, tamamı el emeğiyle üretilen tekneleri ülkenin her yerine de sipariş ediyor.

DEDEDEN KALAN MESLEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Ahşap tekne ustası Kuru, Karadeniz'de av yasağının sona ermesi ve yoğun palamut sezonunun yaşanmasından dolayı artan gemi satışlarının tekne yapım sektörünü canlandırdığını söyledi. Kuru, 'Meslekte 3'üncü kuşağım. 11 yaşında bu işe girdim. Çırak olarak başladım. Sonra ilerleyerek kalfa, usta ve iş yeri sahibi oldum. 4 metre ile 22 metreye kadar ahşap tekne imal ediyoruz. Tamamı ahşap. Tamamı el işçiliği. Kendi ülkemizin ağaçlarını, kendi bölgemizden alıp kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerine tekne yapıyoruz" dedi