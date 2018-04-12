Sinema - Oflu Hoca Trakya'da
- Filmin fragmanı "Oflu Hoca Trakya'da"İSTANBUL - Adem Kılıç ile Serkan Karaarslan'ın yönettiği; Çetin Altay'ın oynadığı devam filmi "Oflu Hoca Trakya'da", başkanlığını yaptığı spor kulümüne oyuncu transfer etmek için Lüleburgaz'a giden Oflu Hoca karakterinin yeni maceraları etrafında dönüyor.
- Filmin fragmanı "Oflu Hoca Trakya'da"
İSTANBUL - Adem Kılıç ile Serkan Karaarslan'ın yönettiği; Çetin Altay'ın oynadığı devam filmi "Oflu Hoca Trakya'da", başkanlığını yaptığı spor kulümüne oyuncu transfer etmek için Lüleburgaz'a giden Oflu Hoca karakterinin yeni maceraları etrafında dönüyor.