Sinema - Oflu Hoca Trakya'da

- Filmin fragmanı "Oflu Hoca Trakya'da"

İSTANBUL - Adem Kılıç ile Serkan Karaarslan'ın yönettiği; Çetin Altay'ın oynadığı devam filmi "Oflu Hoca Trakya'da", başkanlığını yaptığı spor kulümüne oyuncu transfer etmek için Lüleburgaz'a giden Oflu Hoca karakterinin yeni maceraları etrafında dönüyor.