Sincan Belediyesi çalışanlarına bayram müjdesi

Sincan Belediyesi Sinkent LTD. ŞTİ.

Sincan Belediyesi Sinkent LTD. ŞTİ. ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde belediye çalışanlarına 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

Sincan Belediyesi Sinkent LTD. ŞTİ. ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmza törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sinkent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Recep Sivri ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir katıldı. İmza atılan ek protokolle SİNKENT çalışanlarına brüt 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

"Çalışanlarımızın lehine olabilecek ne varsa o adımları atmaya çalışıyoruz"

Belediye personellerinin daha iyi şartlara sahip olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Ercan, "Çalışanlarımızın lehine olabilecek ne varsa o adımları atmaya çalışıyoruz. Böyle bir imkanı çalışanlarımıza yansıtmanın bütçemiz açısında tolere edilebilir olduğunu görünce şube başkanımızla konuyu değerlendirdik ve protokolü imzaladık" ifadelerini kullandı.

"Biz bir aileyiz"

Personellerle bir aile gibi olduklarını söyleyen Başkan Ercan, "Bayram desteğiyle birlikte banka promosyonu da hesaplarına yattı. İşçilerimizin masraflarına katkıda bulunmak bizleri de sevindirdi. Çalışanlarımız bizim kardeşlerimiz, birlikte mesai arkadaşlarıyız. Onlar sahada başarılı oldukça hepimiz başarılı oluyoruz. Başarı hepimizin. Hüznü de sevinci de birlikte yaşadığımız aile bireyleriyiz. İmkanlarımız ne ise çalışanlarımızın memnuniyeti için elimizden geleni yaparız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı