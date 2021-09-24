Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası - Haberler Spor
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Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk setini 25-22 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında daha sonraki setleri 26-24, 25-17 ve 25-21 alan Ziraat Bankkart müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Turnuva yarın saat 14.30'daki Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve saat 16.30'daki Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

Organizasyonda ilk 2 maçını kazanan Arkas Spor ile Ziraat Bankkart arasındaki mücadelede galip gelecek ekip, şampiyonluğa ulaşacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası - Haberler Spor
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