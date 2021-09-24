Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk setini 25-22 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında daha sonraki setleri 26-24, 25-17 ve 25-21 alan Ziraat Bankkart müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Turnuva yarın saat 14.30'daki Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve saat 16.30'daki Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
Organizasyonda ilk 2 maçını kazanan Arkas Spor ile Ziraat Bankkart arasındaki mücadelede galip gelecek ekip, şampiyonluğa ulaşacak.