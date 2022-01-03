Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvasının finali yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen Kültür Şöleni Futbol Turnuvasının finali yapıldı.

AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, ilçede düzenlenen, 46 takımın katıldığı turnuvanın finali, Kaymakam Can Kazım Kuruca, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar'ın katılımıyla yapıldı.

Turnuvanın final müsabakasında Başak Kuyumcu Spor ile Silopi Devlet Hastanesi takımları karşı karşıya geldi.

Başak Kuyumcu Spor 6-2'lik skorla Silopi Devlet Hastanesini mağlup ederek, il merkezinde gerçekleştirilecek müsabaka için çeyrek finale yükseldi.

AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek, derece elde eden takımı tebrik etti.

Kaymakam Kuruca, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade ederek, "Silopi kazandı, kültür kazandı. El ele verdikten sonra hep beraber kazanmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise bunun bir dostluk maçı olduğunu ifade ederek, herkesin birinci olduğunu aktardı.

Birlik, "Başak Kuyumcu Spor profesyonelce oynayarak başarılı oldu. Bizim ihtiyacımız olan tek şey kardeşlik ve beraberlik. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

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