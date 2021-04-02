Silifke'de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi bekleniyor
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Silifke'de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Silifke'de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi bekleniyor

Mersin'in Silifke ilçesinde kışın üretimi yapılan sera domatesi, çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturdu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kışın üretimi yapılan sera domatesi, çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturdu.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, bir sezonda serada iki ekim yapıldığını belirterek, Silifke'de 3 bin dönüm örtü altı araziden 30 bin ton, açık alanda 20 bin dönüm araziden 220 bin ton ürün elde edildiğini kaydetti.

Yörede çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğuna dikkat çeken Türer, kışlık domateste Ekim ayı ortalarında başlayan hasadın Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını, ardından güzlük ekim yapılacağını, hasadın Nisan ayı ortalarında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Geçmiş yıllardaki düşük fiyat nedeniyle yaşanan hayal kırıklığına rağmen, yörede domatesin önemini kaybetmediğine değinen Ali Türer, "İlk zamanlar Pandemi nedeniyle kısıtlama gevşetilince vatandaş sokağa çıktı. 2 liradan satılan domates rahat alışveriş olunca fiyat 3 lira 50 kuruş oldu. Domates şu anda 3 lira 30 kuruştan satılıyor" dedi.

Üreticilerin seralarda domates üretimi yaptığına dikkat çeken Türer, çiftçilerin artık serada değişik ürün üretmesi gerektiğini, çeşitlilik artarsa tüccarların daha çok rağbet gösterip, fiyatların da o derece de artacağını vurguladı.

Türer, domatesin Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderildiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Silifke'de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi bekleniyor
Silifke'de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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