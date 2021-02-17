Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok, hayatını kaybeden hemşehrileri Cüceloğlu için mesaj yayımladı Açıklaması
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Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok, hayatını kaybeden hemşehrileri Cüceloğlu için mesaj yayımladı Açıklaması

17.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:23
Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok, hayatını kaybeden hemşehrileri Cüceloğlu için mesaj yayımladı Açıklaması

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altunok, mesajında, Cüceloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Cüceloğlu'nun ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde dünyaya geldiğini anımsatan Altunok, şunları kaydetti:

"Hemşehrimiz Doğan Cüceloğlu, yazdığı kitaplar, verdiği konferanslar, seminerler ve televizyon programları ile eğitim dünyasına ışık tutmuştur. Yaşamı süresince düzenlediği her konferans ve söyleşide Silifkeli olduğunu ön planda tutan değerli büyüğümüz Doğan Cüceloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından biri olan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, eğitim camiası ve tüm Silifkeli hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1938 yılında dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu, dün İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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