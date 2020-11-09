Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Portekiz polisi ülkenin en büyük futbol takımlarından biri olan Benfica'nın tesislerine baskın düzenledi. 2015/2016 sezonunda olduğu belirtilen şike iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonu Benfica da resmi açıklamayla doğruladı.

Portekiz şike iddialarıyla çalkalanıyor. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Portekiz polisi dünya ve Portekiz futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Benfica'ya şike operasyonu başlattı.

Kulüp tesislerine düzenlenen baskının ardından bilgisayarlara ve bazı dosyalara el konuldu. Baskının sadece şike değil aynı zamanda kara para aklama ve dolandırıcılıkla ilgili olduğu da belirtildi.

BENFICA BASKINI KABUL ETTİ

Benfica Kulübü de, 2015-2016 sezonuyla ilgili olduğu belirtilen bu baskını kabul eden bir açıklama yayımladı ve güvenlik güçleriyle olayların açığa çıkarılması adına her türlü işbirliğinin yapılacağını duyurdu.

SPORTING'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Sporting de yine Benfica gibi işbirliğine hazır olduğunu belirten bir açıklama yaptı. 2015-2016 sezonunda Benfica 88 puanla şampiyon olurken, Sporting ise 86 puanla ikinci olmuştu.