SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Siirtli sporcular futsalda bölge şampiyonu oldu - Spor
Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Siirt, Spor

Siirtli sporcular futsalda bölge şampiyonu oldu

Siirt Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri futsal turnuvasında bölge birincisi oldu.

10.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:17
Siirtli sporcular futsalda bölge şampiyonu oldu

Siirt Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri futsal turnuvasında bölge birincisi oldu.


Siirt'te rakiplerini mağlup ederek, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, Diyarbakır'da düzenlenen şampiyonada namağlup şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıların ardından Siirtli öğrenciler Malatya'da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.


Bölge şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten futsal takım kaptanı İbrahim Halil Eres, Türkiye yarı finallerinin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi. Eres, "Okul futsal takım kaptanıyım. Burada düzenlenen okullar arası futsal turnuvasında 24 takım arasında namağlup bir şekilde şampiyon olduk ve bölge maçları için Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'da 12 takımdan 3'erli guruplar olmak üzere kendi gurubumuzda 3 maçı kazanarak ilimizi en güzel şekilde temsil ettik. Malatya'da yapılacak Türkiye finalleri için hazırlanıyoruz. Orada da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.


Öğrencilerin uzun zamandır sürdürdükleri yorucu çalışmaların meyvesini aldıklarını belirten Selami Değer Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Şahin Silah, Malatya'da yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Silah, "Okulumuzda bu sene futsal takımıyla ilgili güzel başarılar elde ettik. Siirt merkezde liseler arası futsal turnuvasında birinciliği elde ettik. Daha sonra Diyarbakır'da bölge maçlarında aynı şekilde şampiyon olduk. Bundan sonra da Malatya'da mücadele edeceğiz. Bu turnuvalar için ben ve Ahmet İleri beden eğitimi öğretmeni arkadaşımızla beraber çalıştık. Öğrencilerimiz büyük bir özveri ile çalıştı. Yoğun idman döneminden sonra maçlara geçtik ve kaliteli maçlar çıkardı öğrencilerimiz. Bundan sonra da başarılarının devamı için bütün desteği hem okul idaresi olarak hem biz beden eğitimi öğretmenleri olarak öğrencilerimize sağlayıp başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Muhammed Ali Özkaya adlı öğrenci ise, "Burada yapılan liseler arası turnuvada birinci olduk namağlup bir şekilde ilimizi temsil etmek için Diyarbakır'daki turnuvalara katıldık. Orada da birinci olduk. Bundan sonra Türkiye finallerine gideceğiz. Orada da namağlup bir şekilde şampiyon olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Spor
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Spor
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Spor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Spor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Spor
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Radamel Falcao Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Siirtli sporcular futsalda bölge şampiyonu oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:41:35. #1.15#