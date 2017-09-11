Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "'Karantinaya alındı' gibi bir durum söz konusu değil ve biz vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdık"



SİİRT - Siirt Valiliği, Aktaş köyünde bulunan varildeki sızıntıdan dolayı 23 çocuk ve 17 yetişkinin kimyasal maddeden etkilendiğini belirterek, hastaneye kaldırılan vatandaşların şuan için hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Siirt Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Atik,"Bunun adına karantina demek doğru değil. Bu varilin nereden getirildiği bilmiyoruz, nasıl getirdi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var; vatandaşların bize ifade ettiği husus bu varilin bir vanasının oyduğu bunun vanasıyla oynandığı ve rüzgarın da etkisiyle sızan gazdan vatandaşlarımızın bu gazdan etkilendiğidir. Yani 'karantinaya alındı' gibi bir durum söz konusu değil ve biz vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdık" dedi.

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "11 Eylül 2017 günü 18.30 sıralarında ilimiz merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirilmiş olup, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.