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Siirt Üniversitesi kros takımı Türkiye 3.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Siirt Üniversitesi kros takımı Türkiye 3.'sü oldu

Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası'na Siirt Üniversitesi'nden katılan 4 sporcu, Türkiye 3.'sü oldu.

Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası'na Siirt Üniversitesi'nden katılan 4 sporcu, Türkiye 3.'sü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası'nda Siirt Üniversitesi Kadın Kros Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonaya, 14 üniversiteden 140 sporcu, Siirt Üniversitesi'nden ise bir antrenör ve 4 sporcu katıldı. Zorlu parkurdaki yarışların büyükler kadınlar kategorisinde Muş Alparslan Üniversitesi birinci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ikinci, Siirt Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Antrenör Aslan Çakmak, sporcular Fatma Bizek, Selma Çakmak, Esra Oysal ve Özlem Oysal'ı kutlayarak başarılar diledi. - SİİRT

Siirt Üniversitesi kros takımı Türkiye 3.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Siirt Üniversitesi, gençlik, Türkiye, Spor, Haberler

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