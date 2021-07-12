Siirt TSO Başkanı Kuzu, ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu toplantısına katıldı
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Siirt TSO Başkanı Kuzu, ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu toplantısına katıldı

Siirt TSO Başkanı Kuzu, ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, TOBB Sosyal Tesislerinde yapılan ICC Türkiye Milli Komitesi 66.

Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, TOBB Sosyal Tesislerinde yapılan ICC Türkiye Milli Komitesi 66. ve 67. Genel Kurulu'na ve ardından yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantısını değerlendiren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, son derece yararlı geçen toplantının uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki ortamda yapıldığını ve yüz yüze yapılan toplantıda görüş ve önerilerin değerlendirildiğini ifade etti. Başkan Kuzu, Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC), yüzden fazla ülkede 45 milyon üyesi olan dünyanın en büyük iş örgütü olduğunu, TOBB çatısı altındaki ICC Türkiye milli komitesinin yapılan 66 ve 67. genel kurul toplantısı sonrası çalışmalarına hız vereceğini ve yapılan yönetim kurulu toplantısı ile önemli kararların alındığını dile getirdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Siirt TSO Başkanı Kuzu, ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu toplantısına katıldı - Haberler Ekonomi
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