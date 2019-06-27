Siirt'te yüksekten düşen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde, yüksekten düşen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde, yüksekten düşen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde, elektrik direğine çıkan Bülent Yıldız (7), Pervari ilçesinin Begendik beldesinde evinin damında oynayan Ömer Şenyüz (11), ilçe merkezinde de evlerinin ikinci katındaki merdivenden inen Mehmet Ali Nas (19) dengelerini kaybederek düştü.
Yaralanan Yıldız, Şenyüz ve Nas, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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