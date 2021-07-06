Siirt KOSGEB 'ten imalatçı işletmelere destek
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Siirt KOSGEB 'ten imalatçı işletmelere destek

Siirt KOSGEB 'ten imalatçı işletmelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt KOSGEB, pandemiden etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak başlattığı Hızlı Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemine geçti.

Siirt KOSGEB, pandemiden etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak başlattığı Hızlı Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemine geçti.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin liraya kadar küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacağı ve işletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacağı duyuruldu. Siirt KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, bu yeni aşamada programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam alanının genişletildiği ve başvuru koşullarında değişiklik yapılan yeni etap başvuruları 9 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtti. Erkılıç, "Programın yeni döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacaktır. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecektir. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak olacaktır. Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-devlet üzerinden online başvuru yapabileceklerdir" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Siirt KOSGEB 'ten imalatçı işletmelere destek - Haberler Ekonomi
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