Sigortacılardan İTSO'ya ziyaret
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Sigortacılardan İTSO'ya ziyaret

Sigortacılardan İTSO'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Sigortacılar Meslek Komitesi, Sigorta Haftası münasebetiyle İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı ziyaret etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Sigortacılar Meslek Komitesi, Sigorta Haftası münasebetiyle İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı ziyaret etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Sigortacılar Meslek Komitesi, her yıl mayıs ayının son haftası kutlanan Sigorta Haftası dolayısıyla İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı makamında ziyaret etti. Sigortacı Metin Atış, "Ekonomimizin gelişebilmesi, varlıklarımızın, değerlerimizin korunabilmesi, insanların rahat ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için karşı karşıya kalacağımız risklerin sigortalanması gerekmektedir. Sigorta olmazsa üretim olmaz. Yatırımcı risklerini sigortaya devredemezse yatırım yapamaz. Bu hem yerli hem de yabancı yatırım için geçerli. Hatta sigorta korumanız yoksa ürettiğiniz ürünü ihraç edemezsiniz. Dolayısıyla sigortacılar, reel sektörün riskini paylaşan, kötü günlerinde yanlarında olan iş ortakları şeklinde görülebilmektedir. Ülkemiz sigortacılık sektörünün en büyük ve önemli dağılım kanalı olan sigorta acenteleri toplumda sigorta bilincinin artırılması, vatandaşlarımızın doğru teminatlarla uygun poliçelere ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Acentelerimizin teklif, poliçe, tahsilat ve hasar başta olmak üzere tüm süreçlerde hem sigortalılara hem de sigorta şirketlerine yardımcı olmaktadır" dedi.

Sigortacılar Meslek Komitesinin kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Sigortacılık sektörü hayatın her yanında olduğu gibi iş hayatında da büyük bir öneme ve etkiye sahiptir. Bu noktada sigortacılarımızı önemsiyor, sigorta bilincinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hayat bu, her şey olur, sigortasız olmaz diyerek başta sigorta acentelerimizin, ofis çalışanlarının ve sigortalıların Sigorta Haftasını en içten dileklerimle kutlarım" şeklinde konuştu. - BURSA

Sigortacılardan İTSO'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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