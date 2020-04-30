“Sigorta ve vergi borcu kâğıdı istenmeyecek” İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Koronavirüs salgını sonucu KOBİ'lerde oluşabilecek ekonomik sorunların giderilmesi noktasında başlatılan Nefes Kredisi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Koronavirüs salgını sonucu KOBİ'lerde oluşabilecek ekonomik sorunların giderilmesi noktasında başlatılan Nefes Kredisi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak: Dunya.com