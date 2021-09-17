Sigorta sektöründe mobil kanallara ilgiye rağmen satın almada internet siteleri tercih ediliyor

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, sigorta sektöründe mobil kanallara olan ilgi ve trafiğin gün geçtikçe arttığını, ancak müşterilerin satın alma sürecine gelindiğinde internet sitesini daha fazla tercih ettiklerini belirtti.

Güzey, sigorta sektöründe dağıtım kanallarının dijitalleşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mobil uygulamalardaki trendlerin ise müşteri deneyimine göre değiştiğini aktaran Güzey, şunları kaydetti:

"Herkes uygulamalarına poliçeleri koyabilir ama burada önemli olan ihtiyaç olduğu anda müşterinin yanında olup olmadığınız. Örneğin, bir motosiklet sürücüsü motosikletiyle gezerken bir kaza yapıyor ve dağda ve lokasyonunu bilmiyor. Telefonuna ulaşıp, tek bir tuşa basıp, lokasyonuna ambulans, çekici, doktor çağırabiliyorsa o kişi o uygulamayı her zaman telefonunda tutar. Günün sonunda gelecekteki trendlerin de müşteri deneyimiyle ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Acentelerin uzmanlıklarına her zaman ihtiyaç olacak"

Güzey, acentelerin dijitali kendilerine rakip, sadece dijitalden poliçe kesilebilir bir kanal olarak görmemeleri gerektiğini bildirerek, "Acenteler dijitale, 'iş süreçlerini nasıl daha iyileştirebilirim, yeni müşteriye nasıl ulaşabilirim, maliyetlerimi nasıl düşürebilirim, gelirlerimi nasıl artırabilirim, çapraz satış nasıl yapabilirim?' gözüyle bakmalılar." ifadelerini kullandı.

Acentelerin dijitali bugün çok da iyi kullandıklarını belirten Güzey, "Sadece biraz daha sosyal medyayı aktif kullanmak üzerine bir takım çalışmalar yapılabilir, web sitelerindeki müşteri deneyimi iyileştirilebilir, arama motorlarında nasıl ön plana çıkabilirler bunların üzerine çalışılabilir. Dijital pazarlamanın bazı yönleri kullanılarak gelirleri artırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Güzey, önemli olanın acentelerin teknolojiye yaklaşımı olduğunu aktararak, acentelerin her zaman uzmanlıklarına ihtiyaç olacağını, sadece bu uzmanlığı acentelerin farklı farklı kanallardan göstermeye başladıklarını ifade etti.

Pınar Güzey, "Kanallar değişebilir ama acentenin uzmanlığı her zaman en ortada ve en önemli konu olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sigortanın verinin çok yoğun olduğu sektörlerden biri olduğuna işaret eden Güzey, önemli olanının bu veri ile ne yapıldığı, nasıl bir anlam çıkarıldığı ve ne tür ürünler çıkarıldığı olduğunu vurguladı.

"Bugün müşterilerin bile bilmediği, ileride onun ihtiyacına yönelik yeni ürünler inşa etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Güzey, sigorta sektörünün eskiden olduğu gibi "Hasar oldu, faturasını ödedim'den ziyade müşterinin hayat döngüsünün her alanında devam ettiğini belirtti ve sektörün gelişen yeni teknolojilerle riski önceden tespit edip yöneten bir yapıya dönüştüğünü bildirdi.

Güzey, son dönemde birçok sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de özellikle yazılım tarafında nitelikli insan kaynağına ulaşmakta zorlanıldığını kaydederek, bu noktada çözümü insurtechlerde gördüklerini ifade etti .

Sigorta sektörünün yeniliğe ve inovasyona çok açık bir sektör olduğunu vurgulayan Güzey, bu anlamda geleceğin insurtechlerde olduğunu aktardı.

"Yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain teknolojileri sigorta sektöründe çok daha sık görülecek"

Güzey, teknolojiye, dijitalleşmeye adapte olan ve daha çevik hareket eden kurumların gelecek dönemde daha fark yaratacağını belirterek, "Bir yandan da bunu sadece teknolojiye bir yatırım olarak görmemek lazım. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de 'Biz teknolojiye yatırım yaptık, her şey halloldu, dijital olarak hazırız' düşüncesi. Bunun yanında sizin şirket olarak bu teknolojiyle ne yaptığınız, süreçlerinizi nasıl iyileştirdiğiniz, müşteriye nasıl bir değer kattığınız, şirket kültürünü nasıl farklılaştırdığınız bunlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalin sadece bir kere yaptık ve bitti gibi bir süreç olarak algılanmaması gerektiğini anlatan Güzey, gelecek dönemde yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain teknolojilerini sigorta sektöründe çok daha sık görüleceğini bildirdi.