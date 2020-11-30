Sigorta devi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini satıyor

Hollanda merkezli sigorta şirketi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini Avusturyalı sigorta şirketi Vienna Insurance Group'a satıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Doğu Avrupa birimi olan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye sigortacılık, emeklilik ve varlık yönetimiişlerinin 830 milyon euro bedelleVienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe şirketin satılacağı duyuruldu.

SATIŞIN 2021'İN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Aegon CEO'su Lard Friese, işlemin şirketin bilançosunu önemli orandagüçlendireceğini ifade ederken, 4 ülkedeki faaliyetlerin zaman içindekendilerine önemli katkı yaptığının altını çizdi.

Açıklamada satın alma işleminin regülasyon onaylarına tabi olduğununaltı çizilirken işlemin 2021 yılının ikinci yarısında onayların ardındantamamlanmasının beklendiği vurgulandı.