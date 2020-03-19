“Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe’’ projesi hayata geçiyor Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirmeye hazırlandıkları "Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile bir araya gelerek, konuyla ilgili istişarelerde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirmeye hazırlandıkları "Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile bir araya gelerek, konuyla ilgili istişarelerde bulundu. Kaynak: Dunya.com