Siemens Ceo'su Alstom Birleşmesinin Yanında Farklı Seçenekleri Olduğunu Söyledi

– Almanya merkezli teknoloji holdingi Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Avrupa Birliği yetkililerinin Siemens ve Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom SA birleşmesine izin vermese de, Siemens AG mobilite biriminun parlak bir görünümü olduğunu söyledi.

Siemens yıllık gelirlerinin bir önceki çeyrekte neredeyse yarıya inmesinin ardından konuşan Kaeser, iki şirket arasındaki söz konusu birleşmenin "hiçbir şekilde" yapılmayacağını vurgularken, şirketin farklı bir yol izleyebileceği mesajını vererek söz konusu durumun "oldukça dengeli bir görünümde" olduğuna dikkat çekti.

Kaeser iki tarafın da oldukça rekabetçi olduğunu öne sürerken, Avrupa Komisyonu karara varılması için son tarihin 18 Şubat olarak belirlendiğini duyurdu. Kamuya sızdırılan iddialarda ise, AB'deki rekabetçi ortamın üstün gelebileceği söylendi.

Kaeser, iki şirketin tren ve sinyalleşme sektörlerinin birleşmesini sağlayacak bir işlem için sunacağı bir imtiyaz olmadığını belirtti. Geçen hafta şirketler, sinyal sektöründeki varlıklarını satmayı ve uzun vadeli lisans sağlamayı değerlendirmişti.

Kaeser ayrıca, hareketliliğin geleceğine "geriye bakan bürokratlar" veya "ileriye bakan Avrupalılar"ın karar vereceğini söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA