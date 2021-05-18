Siemens, ABD'li elektronik tedarik platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siemens, ABD'li elektronik tedarik platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alıyor

Siemens, ABD'li elektronik tedarik platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alıyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman teknoloji şirketi Siemens'in, merkezi ABD'nin Pasadena kentinde bulunan küresel elektronik tasarım ve ürün sağlama platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın almak için anlaştığı bildirildi.

Alman teknoloji şirketi Siemens'in, merkezi ABD'nin Pasadena kentinde bulunan küresel elektronik tasarım ve ürün sağlama platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın almak için anlaştığı bildirildi.

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, satın alma amacıyla bir süredir görüşmeler yürüttüğü Supplyframe ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, satın alma sürecinin bu yılın 4'üncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Supplyframe hisseleri için Siemens, 700 milyon dolar ödeyecek.

2003'te kurulan Supplyframe'nin ABD, Çin, Fransa, Sırbistan ve İngiltere'de ofisleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Cemal Hünal Feyza Aktan Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siemens, ABD'li elektronik tedarik platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 10:16:33. #1.16#

title