Siemens, ABD'li elektronik tedarik platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alıyor

Alman teknoloji şirketi Siemens'in, merkezi ABD'nin Pasadena kentinde bulunan küresel elektronik tasarım ve ürün sağlama platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın almak için anlaştığı bildirildi.