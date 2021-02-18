Sıcaklığın eksi 12 dereceye düştüğü Mudurnu'da dev buz sarkıtları oluştu
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Sıcaklığın eksi 12 dereceye düştüğü Mudurnu'da dev buz sarkıtları oluştu

18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:46
Sıcaklığın eksi 12 dereceye düştüğü Mudurnu'da dev buz sarkıtları oluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.

İlçede 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetrenin üzerine çıktığı ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ev ve sokaklarda bulunan çeşmeler dondu.

İlçeye bağlı Fındıcak köyünde bulunan bir çiftliğin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi buldu.

Çatı ve toprağı adeta birleştiren buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede bulunan çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise donan çeşmeyi çırayla ısıtarak açmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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