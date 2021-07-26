Sıcak su sondajında umutlu bekleyiş
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Sıcak su sondajında umutlu bekleyiş

Sıcak su sondajında umutlu bekleyiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sıcak su arama sondaj çalışmalarında 698 metreye kadar inildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sıcak su arama sondaj çalışmalarında 698 metreye kadar inildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Çitgöl beldesinde MTA tarafından yürütülen sıcak su sondaj çalışmasında 698 metreye inildiğini belirterek, Naşa beldesinden sonra Çitgöl'de de nitelikli sıcak su belirtisi olduğunu, umutlu bekleyiş sonunda büyük bir kazanım olacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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