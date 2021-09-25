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Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Eskişehir'de yıllık bin 200 ton kapasiteyle domates üretimi yapılan bir serada, jeotermal su kaynağından ürünlere verilen sıcak su sayesinde hem domateslerin gerekli sıcaklıkta kalması sağlanıyor, hem de verim artırılıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yıllık bin 200 ton kapasiteyle domates üretimi yapılan bir serada, jeotermal su kaynağından ürünlere verilen sıcak su sayesinde hem domateslerin gerekli sıcaklıkta kalması sağlanıyor, hem de verim artırılıyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jeotermal su kaynağı kullanılarak üretim yapılan bir serada, yıllık ortalama 60 bin fide ile bin 200 ton domates yetiştiriliyor. Özellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesine rağmen, sıcak su sayesinde yılın her döneminde farklı çeşitlerde domates üretilebiliyor. Seranın iç sıcaklığı sabit 27 derecede tutulurken, jeotermal su kaynağından verilen sıcak su ise 55 dereceye ulaşıyor. Üretim yaptıkları serada genellikle Avrupa ülkelerinde tercih edilen topraksız tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Ziraat Mühendisi Yasin Sarıkoç, jeotermal su kaynağı sayesinde ısıtma maliyetini azalttıklarını belirtiyor.

"Öncelikle ısıtma maliyeti olarak daha avantajlı oluyor"

Jeotermal su kaynağı sayesinde daha verimli ve ekonomik üretim yapıldığını ifade eden Ziraat Mühendisi Sarıkoç, "Bu serada son yıllarda ülkemize gelen ve Avrupa'da revaçta olan topraksız tarımı gerçekleştiriyoruz. Bu üretim şeklinde jeotermal kaynak sularını kullanarak ısıtma sağladığımız seralarda domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Öncelikle ısıtma maliyeti olarak daha avantajlı oluyor. Geri dönüştürülebilir bir kaynak. Ülkemizde daha çok Eskişehir ve çevresinde bulunduğu için bu bölgelerde domates tarımında veya topraksız tarımda ısıtma amacıyla kullanılıyor. Bu sıcak sular tamamen otomasyona bağlı olduğu için bitkiyi istediğimiz sıcaklıkta, istediğimiz kadar tutabiliyoruz. Yani bitkinin istediği sıcaklığa daha kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor. Daha ekonomik ve verimli üretim yapmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Genel olarak jeotermal suyla tam otomasyon sera sistemlerinde de farklı çeşit sebzeler yetiştirilebilmektedir"

Oluşturulan şartlar sayesinde farklı sebzelerin de yetiştirilebileceğinin altını çizen Sarıkoç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yıllık ortalama 50-60 bin fide ile 1 senede bin 200 ton üretim yapılabiliyor. Şu anda bu serada pembe domates çeşidi üretiliyor ama bu şartlar; kırmızı salkım domates, tekli domates, biber ve salatalığa da uygun. Biz şu anda pembe domates olarak yapıyoruz. Genel olarak jeotermal suyla tam otomasyon sera sistemlerinde de farklı çeşit sebzeler yetiştirilebilmektedir." - ESKİŞEHİR

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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