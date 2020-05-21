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Sıcak bitkilerde de stres yapıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava tıpkı insanlar gibi bitkilerde de strese neden oluyor.

Sıcak bitkilerde de stres yapıyor
21.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:12

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava tıpkı insanlar gibi bitkilerde de strese neden oluyor.

Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, hayvansal kaynaklı ve kimyasal yollar ile elde edilen bitkisel aminoasitlerin bitkilerde stres koşullarını ortadan kaldırmadan bitkiye ani bir hareket sağlayarak sadece makyajlama yaptığını belirterek, "Üreticiler bu makyajlama ile bitkinin stresinin kalktığını düşünmektedir. Yüksek sıcaklık streslerinde bitkilerde anormal olarak ortaya çıkan azot yüklemesini önleyememektedir. Bu yüzden yüksek oranda deniz yosunu ve enzimatik yollar ile elde edilen L-aminoasit içeren Taravert Evo ürünü bu zorlu stres koşullarında çiftçiye en sağlam ve en güvenilir desteği sağlamaktadır" dedi.

Kaplan, ani sıcaklık yükselişi, kötü hava koşulları ve küçük meyve dökümünün önlenmesi için yüksek oranda deniz yosunu, amino asit ve organik madde içeren bitki beslenme ürünleri Tarafol Calcio ve Taravert Evo'nun muhteşem ikili olarak bitkilere hayat verdiğini söyledi.

Taravert Evo'nun, içeriğinde yer alan yüksek deniz yosunu özü ve bitkisel kaynaklı L -amino asitlerin bitkilerde hızlı bir köklendirici görevi üstlendiğini belirten Taner Kaplan, bu ürünün bitkilerde üç yönlü etki yaptığını belirterek, "Başlangıç ürünlerinin etkisini katlayarak arttırır. Stres önleyici etki arttırıcı görevi görür. Kalınlaşma, dolum ve meyve olgunlaşması için potasyum yaprak uygulaması etkisini arttırır" diye konuştu.

Taner Kaplan, Tarafol Calcio'nun kalsiyum, amino asit ve azot kaynaklı, yüksek ihtiyaç duyulan zamanlarda kalsiyum sağlamak için ve eksiklik dönemlerinde düzenleyici olarak tasarlanan sıvı bir ürün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tarafol Calcio, bileşimi sayesinde bitki tarafından kolayca özümsenebilir ve geleneksel gübrelerle karıştırıldığında bitki dokularında olağanüstü bir hareketliliğe sahip olduğundan hızlıca bitki içinde hareket edebilir." - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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