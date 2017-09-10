Siber İstihbarat Neden Önemlidir?

Bank Mellat IT Müdürü Ferhat Kaysı siber istihbaratın önemine yönelik görüşlerini Wise Tv ile paylaştı.



Günümüz dünyasında bir çok siber saldırı olduğunu hatırlatan Kaysı siber istihbaratın önemine yönelik görüşlerini "Bu saldırılar neticesinde kimi firmalar itibar kaybı, kimi firmalar buna bağlı olarak parasal bir kayıba uğruyorlar. Bu noktada kurumsal firmaların alabileceği tedbirler silsilesi,bu istihbaratı sağlayarak aksiyonlar alınabilir,başlamadan önce tedbir alınabilir, başladıktan sonra bir sonraki artçıları engellemek için yeni tedbirler ve ya aksiyonlar alınabilir.Burada en kritik nokta kurumun finansal ve itibar kayıplarını engellemektir. Onun için devletler dışında artık kurumlar da siber istihbarat yapmak zorundadır." sözleriyle ifade etti.