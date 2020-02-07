Haberler » Spor » Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı - Spor

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvuru onaylandı.

07.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:21
Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı

Anadolu Efes oyuncusu 'in Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12'nci maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın formasını giyme hakkını elde etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

-Larkin'in arşiv görüntüleri 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler