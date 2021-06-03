Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı Marcao için Shakhtar Donetsk devreye girdi. Ukrayna devi, Brezilyalı savunmacı için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılıların yeni başkanın belli olmasından sonra Shakhtar'ın resmi teklifi yapması bekleniyor.

Transferde önceliği savunmaya veren Shakhtar Donetsk, Galatasaray'dan Marcao'yu radarına aldı. Ukrayna devi, Brezilyalı futbolcu için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SEÇİMİ BEKLİYORLAR

Akşam'ın haberine göre; stoper arayan Shakhtar Donetsk, Sassuolo'nun yıldızı Marlon'a talip oldu. Ancak İtalyan ekibi 35 milyon euro bonservis isteyince geri adım attı. Daha sonra listenin ikinci sırasında yer alan Marcao için devreye girdi. Shakhtar, Brezilyalı yıldız için 25 milyon euroluk teklif hazırlıyor. Ancak bunun için onlar da Galatasaray'daki seçimin tamamlanmasını bekliyor. 19 Haziran'daki seçimin ardından Shakhtar, resmi teklifte bulunacak. Geçtiğimiz günlerde yıldız stoperin mukavelesi 2024'e kadar uzatılmıştı. Bu hamle, transferde Sarı-kırmızılıların elini de güçlendirmiş oldu.