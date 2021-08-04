SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı

SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, yaş ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak, prim borcu nedeniyle emekli olamayan ya da doğum ve askerlik borçlanması yapmak suretiyle emekli olabilecek durumda olan sigortalıların kredi ile yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerini belirtti.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, yaş ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak, prim borcu nedeniyle emekli olamayan ya da doğum ve askerlik borçlanması yapmak suretiyle emekli olabilecek durumda olan sigortalıların kredi ile yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerini belirtti.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Kurumları ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 28 Temmuz günü imzalanan protokolle, prim borcundan dolayı emekli olamayan, esnaf, sanatkar ve çiftçilerin herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olabilmelerine olanak sağlandığını söyledi.

Kimler yararlanabilecek?

İmzalanan protokolden kimlerin yararlanabileceğini aktaran Kurt, "SGK ile sayılan kamu bankaları arasında imzalanan protokole göre; 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, zorunlu veya isteğe bağlı birikmiş sigorta prim borcunu ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısı olup 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında hizmet borçlanması (doğum ve askerlik gibi) yapmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 tarım sigortalıları ve Ek-6 kapsamındaki taksi ve dolmuş şoförleri, bankadan kredi kullanmak suretiyle prim borçlarını ödeyebileceklerdir." dedi.

Faiz ve vade oranları ne olacak?

SGK'ye borcu olan sigortalıların protokol imzalanan 3 kamu bankasıyla aylık yüzde 1,55 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini kaydeden Kurt şunları söyledi: "Kredi kullanmak isteyen sigortalılarımız, 7326 sayılı Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırmasından faydalanmak için son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar SGK İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeyi ihmal etmemeliler. Yapılandırma başvurusunda bulunan veya hizmet borçlanması yapacak sigortalılarımız kredi olanağından yararlanabilmek amacıyla SGK il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerimize müracaat edeceklerdir. Sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanmaları için prim borçları dışında engel bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde kendilerine yapılandırılan borçlar, cari dönem borçları, ihya tutarları veya hizmet borçlanma tutarları ile bu borçların peşin olarak ödenmesi durumunda bağlanacak olan yaşlılık aylığını gösteren bir belge (Ek-2) verilecektir. Sigortalılarımız söz konusu belge ile banka şubelerine kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Kredi başvurusunun uygun bulunması halinde, bankanın düzenlediği yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunulacaktır. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılarımıza emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalımızın bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde tahsil edilecektir." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Hakan Reçber Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:47:52. #1.16#

title