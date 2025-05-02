SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Hangi meslekler kapsam dışında yer alacak?

Yapılan denetimler sonucunda bazı işverenlerin, riskli ve tehlikeli işlerde çalışmayan personeli de yıpranma hakkından yararlandırdığı tespit edildi. Bu durumun önüne geçmek isteyen SGK, SGK erken emeklilik hakkını yalnızca gerçekten yıpratıcı işlerde çalışanlarla sınırlayacak. SGK erken emeklilik sistemine dahil edilen meslek gruplarında güncelleme yapılacak? Hangi meslekler kapsam dışında yer alacak? İşte detaylar...

HANGİ MESLEKLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Uygulamanın dışına çıkan meslekler arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli ve sekreter gibi risk unsuru taşımayan görevler yer aldı.

Bu durumun önüne geçmek isteyen SGK, Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında bazı meslek kodlarından yapılan bildirimleri sistemden engelleyecek. Yanlış bildirim girişiminde bulunan işverenler, sistem üzerinden uyarı mesajı alacak.

Kısıtlanan meslek kodlarına SGK'nın çevrimiçi sistemi üzerinden erişilebilecek. Böylece yalnızca gerçekten tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar erken emeklilikten faydalanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları;

Kanunun 40. maddesinde tek tek sayılan ağır, tehlikeli ve yıpratıcı işlerde fiilen çalışanlar;

Sağlık çalışanları, yataklı/döner sermayeli hizmet sunan hemşireler ve eczacılar da, 7146 sayılı Kanun kapsamında FHSZ'dan yararlanabilirler

Başlıca örnek iş kolları:

Madencilik (kurşun, arsenik, kömür vb.),

Metal döküm, çelik üretimi,

Asit ve kimyasal madde üretimi,

Radyasyonla çalışan personel,

Polis ve jandarma teşkilatı,

İtfaiye ve arama-kurtarma ekipleri,

Sağlık personeli (hemşire, eczacı vb.),

Bazı öğretmen ve adliye personeli