SGK Başkanı'ndan borcu olanlara uyarı: Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona eriyor
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SGK Başkanı'ndan borcu olanlara uyarı: Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona eriyor

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SGK Başkanı İsmail Yılmaz, borç yapılandırmasında başvuru süresinin 31 Ağustos'ta sona erdiğini belirterek vatandaşlara uygulamadan yararlanma çağrısında bulundu. Şu ana kadar 600 bin mükellefin başvurduğu uygulama ile 30 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı. SGK Başkanı Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

İLK TAKSİTİN 1 KASIM'A KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.

HANGİ DÖNEM BORÇLARINI KAPSIYOR?

Yapılandırma kanunu düzenlemesi nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor. Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen borç kalemleri şöyle:

  • Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri,
  • 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar,
  • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
  • Öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.
SGK Başkanı'ndan borcu olanlara uyarı: Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona eriyor
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Ülkemizin ekonomik kriz de olduğunu kabul etmemiz lazım artık. Cari açığın her geçen gün arttığı, üretimin olmadığı ülkemizde malesef ama malesef tek çıkar yol aflarla halktan para toplamak gibi görünüyor. Umarım en kısa zamanda ülkenin gelir politikası halktan kazanç yerine, üretimden kazanç halini alır.
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SGK Başkanı'ndan borcu olanlara uyarı: Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona eriyor - Haberler Ekonomi
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