Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi 2019-2020 sezonunun ilk 11'ini belirleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, kadroda ligi attığı 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u almaması dikkat çekti. Dilmen, şampiyon Medipol Başakşehir'den ise 5 futbolcuya kadrosunda şans verdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında sezonun 11'ini belirledi.

4-2-3-1 sistemine göre kadroyu belirleyen Dilmen, kaleyi Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Mert Günok'a emanet etti.

Başakşehir'den 5 isim seçen ünlü yorumcu, Mert Günok'un dışında kadrosuna Geal Clichy, Caiçara, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'ya yer verdi.

SÖRLOTH'U KADROYA ALMADI

Rıdvan Dilmen, ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'dan ise Jose Sosa ve Anthony Nwakame'yi seçti. Dilmen'in gol kralı Alexander Sörloth'u tercih etmemesi ise dikkat çekerken, Norveçli golcünün yerine Alanyasporlu Pappis Cisse yılın 11'inde şans buldu.

KADRODA BEŞİKTAŞ'TAN 2 İSİM VAR

Ünlü yorumcunun kadrosunda bulunan diğer isimler ise Beşiktaş'tan Vida ve Atiba ile Sivassporlu Aaron Appindangoye oldu.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN 11'İ

Mert Günok, Geal Clichy, Caiçara, Vida, Aaron Appindangoye, Jose Sosa, Atiba, Anthony Nwakame, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Papiss Cisse.