Sezon Öncesi İlk Gün Real Madrid Raporu

Real Madrid takımı, sezon öncesi eğitimin başlangıcında tıbbi muayenelerden geçmek için Valdebebas'a geldi. Eden Tehlikesi, Sergio Ramos ve Toni Kroos, Real Madrid City Tıp Merkezi ve La Moraleja'daki Universitario Sanitas Hastanesi'ne yöneldi.

Real Madrid takımı, sezon öncesi eğitimin başlangıcında tıbbi muayenelerden geçmek için Valdebebas'a geldi. Eden Tehlikesi, Sergio Ramos ve Toni Kroos, Real Madrid City Tıp Merkezi ve La Moraleja'daki Universitario Sanitas Hastanesi'ne yöneldi.

Kaynak: Dugout

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