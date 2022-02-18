Sezer Öztürk mahkemede olay anını anlattı

"Eski milli bir futbolcu olarak burada olmaktan duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum" dedi. Söz verilen Halil İbrahim Scolten'in annesi ise şikayetçi olmadığını belirterek "Neyinden şikayetçi olacağım. Şikayetçi değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.

ÖLENİN DE 2 ÇOCUĞU VAMRIŞ AMA BEN BUNU BAŞLATMADIM

ANNESİ 'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM' DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLMADI

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel