Sezer: "Memuru enflasyona ezdirmemeliyiz"

21.08.2019 16:25

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, devam eden 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak, "Memuru enflasyona ezdirmemeli ve haklarını vermelidir" dedi.



Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin dördüncü toplantısında hükümetin yaptığı; maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklifini sendikalar reddetti.



Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Beklentilere cevap alamayınca Memur-Sen Genel Merkezi, iş ve cüzdan bırakma kararı aldı. Aradan geçen sürede kamu görevlileri lehine sonuç oluşturma esaslı anlayış benimsenmedi. Taraflar arası eşitlik ilkesiyle uyumlu yaklaşım sergilenmedi. Kamu işveren tarafı görüşmelerde çözüm üretme konusunda yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı.



Sezer, kamu işçilerinin haklarının verilmesi gerektiğini belirterek, "Biz de bu vesileyle bir kez daha bugüne kadar üzerimize düşen her şeyi yaptığımızı bundan sonra da yapacağımızı ilan ediyoruz. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki kamu işveren tarafı da memuru enflasyona ezdirmemeli ve haklarını vermelidir. 15 Temmuz sürecinde en büyük fedakarlığı kamu görevlileri olarak bizim konfederasyonumuz yaptı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA