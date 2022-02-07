Şeytanın bile aklına gelmez! Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış

Afrika Uluslar Kupası'nda 5 penaltı kurtaran Mısır'ın kalecisi Mohamed Gabalski, finaldeki penaltı atışlarında takımını kurtaramadı. Maçın başında Mane'nin penaltısın kurtaran Gabalski, uzatmalardan sonraki bölümde Senegal'i durduramadı.

HER ŞEYİ YAZMIŞ

Penaltı atışları için su şişesine büyük bir çalışma yapan Gabalski, maçtan sonra yakayı ele verdi. Senegalli oyuncuların yaptığı vuruş köşeleri ve istatistiklerinin yer aldığı kağıtlar su şişesine işlendi.

YERDE BIRAKTI

Senegal'in penaltılarda kupayı almasıyla öfkelenen Gabalski, şişeyi de yerde bıraktı. Bir gazeteci Gabalski'nin bu çalışmasını sosyal medyadan paylaştı, dünya basınına düştü.