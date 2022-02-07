Şeytanın bile aklına gelmez! Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış - Haberler Spor
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Şeytanın bile aklına gelmez! Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Mısır kalecisi Gabaski, Senegal'le oynadıkları Afrika Uluslar Kupası finaline damga vurdu. Penaltı vuruşları için su şişesine kopya yerleştiren Gabaski, şişeyi sahada unuttu. Şişeyi bulan gazeteci, Gabaski'nin kopyalarını işfa etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda 5 penaltı kurtaran Mısır'ın kalecisi Mohamed Gabalski, finaldeki penaltı atışlarında takımını kurtaramadı. Maçın başında Mane'nin penaltısın kurtaran Gabalski, uzatmalardan sonraki bölümde Senegal'i durduramadı.

Şeytanın aklına gelmez! Penaltı vuruşları için su şişesine kopya yerleştirdi

HER ŞEYİ YAZMIŞ

Penaltı atışları için su şişesine büyük bir çalışma yapan Gabalski, maçtan sonra yakayı ele verdi. Senegalli oyuncuların yaptığı vuruş köşeleri ve istatistiklerinin yer aldığı kağıtlar su şişesine işlendi.

Şeytanın bile aklına gelmez! Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış

YERDE BIRAKTI

Senegal'in penaltılarda kupayı almasıyla öfkelenen Gabalski, şişeyi de yerde bıraktı. Bir gazeteci Gabalski'nin bu çalışmasını sosyal medyadan paylaştı, dünya basınına düştü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mohamed Salah, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Hüseyin Elikkaya:

Adam kopya çekmiş. Gabalski için sınıf tekrarı mı ? verilecek şimdi :)

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