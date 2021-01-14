Şeyma Subaşı, neden üstsüz pozlar verdiğini açıkladı

Miami'de ev aldıktan Türkiye'ye dönmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan üstsüz bir pozunu paylaştı. Subaşı'nın üstünü deniz kabuklarıyla kapatması sosyal medyayı salladı. Subaşı, "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" diyen takipçisine bakın ne cevap verdi