Seyir halindeki otomobil alev aldı, müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyir halindeki otomobil alev aldı, müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

Seyir halindeki otomobil alev aldı, müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı
02.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:29

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Otomobile ilk müdahaleyi Kozan Belediyesi park bahçe ekipleri bahçe sulama hortumlarıyla yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Kozan-Adana yolu sebze hali kavşağında Furkan K. yönetimindeki 01 CAZ 89 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobili durdurup araçtan inen sürücü yangına müdahale etti. Yangının çıktığı yerin hemen yanında bulunan Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları yanan araca sulama hortumlarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangından dolayı kısa süreli panik yaşanırken, motor kısmından çıkan yangının elektrik akşamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çift şeritli yolda kısa süreliğine tek şeritten trafik akışı sağlandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Demet Şener Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Samsun
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobil alev aldı, müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 18:32:08. #1.14#
title