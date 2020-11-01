Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

01.11.2020 00:20 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:24
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Mardin'de seyir halindeki bir araç alev alev yandı.

Mardin'de seyir halindeki bir araç alev alev yandı.

Olay, Mardin'in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araç yolda ilerlerken alevler yükselmeye başladı. Bir anda aracı saran alevleri araç sahibi ve vatandaşlar müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Alev alev yanan araç balkonda oturan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. - MARDİN

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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