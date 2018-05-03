Seyhan Belediyesi'nde İşçilere 2 Yılda Yüzde 65'e Varan Zam

Seyhan Belediyesi ve DİSK Genel iş arasında 2 yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Seyhan Belediyesi ve DİSK Genel iş arasında 2 yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesi belediyenin bahçesindeki törenle imzalandı. İmza törenine belediyede çalışan işçiler yoğun ilgi gösterirken DİSK Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu sözleşmeden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Gündoğdu, "Bu bir toplu iş görüşmesi, toplu bir pazarlıktı. Seyhan belediyesi ile imzalayacağımız sözleşme çok güzel bitti. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar emekten yana tavır aldı. Bu toplu iş sözleşmesi Türkiye'de imzalanan toplu iş sözleşmelerinin 2 katı. Türkiye'de imzalanan rakamlar belli bizim anlaşmamız Türkiye ortalamasının 2 katı hepinizin emeğine sağlık. Seyhan Belediyesi'nde 1. yılın ilk 6 ayı yüzde 12, 2. altı ay yüzde 12 olacak. 2. yıl birinci altı ay yüzde 13 2. yıl altı ay yüzde 13 bu sosyal haklarda da aynı. Yemek ücretlerinde yüzde 50 ve yüzde 100'lere varan sosyal haklar, yeni kazanımlar var. Gerçekten çok iyi bir toplu sözleşme. Bunu övünerek gururla söylüyorum bunu bize yaşattığı için sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz herkese hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

2 yılda yüzde 65'e varan zam

Kendinin ömrü boyunca emekten emekçiden yana tavır içerisinde olduğunu söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçilerin 2 yılda alacakları zammın yüzde 65'i bulacağını söyledi. Başkan Karalar, "Sözleşme hayırlı olsun. Benim ömrüm emekten yana, emekle geçmiş, işçi hakların savunarak geçmiş. Bizzat sözleşme yapmış, sendika örgütlemiş bir kardeşinizim. Bu kardeşinizin sizin aleyhinizde bir şey yapması söz konusu olamaz. Benim baktığım şu; benim karşımda 248 tane kadrolu işçi yok sadece. Benim karşımda ondan çok daha fazla memur var, 1600 taşeron var ve benim karşımda 810 bin nüfuslu Seyhan Belediyesi var. Bunların tamamını memnun etmek benim amacımdır ve bunların tamamını memnun ettiğimde işimi tam anlamıyla yapmış olurum. Hakkaniyetli adaletli ve vicdanı rahat eden bir amir olmak durumundayım. Hem iyi ücret vereceğiz hem de ücreti zamanında vereceğiz. Maaş veremeyen bir belediye başkanı olamam ben. Herkes kedini o maaşa göre ayarlıyor. Birinci yıl toplam zammınız yüzde 25.4 ikini yıl zammı da yüzde 27 civarında Sosyal haklar dışında aldığınız toplam zam yüzde 60 civarında. Sosyal hakların bir bölümü bundan da fazla arttığı için toplam zam yüzde 65 i bulacak. Belediye çalışanları kendi ülkesine, kendi oturduğu yere hizmet eder. Biz kendi yaşadığımız yere hizmet ediyoruz. Ne kadar üretirsek, ne kadar iş yaparsak o kadar iyi olur. Sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum inşallah diğer belediyelerde bizi örnek alır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi taraflar arasında karşılıklı olarak alkışlar eşliğinde imzalandı. - ADANA