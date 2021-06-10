Seyhan Belediyesi çalışanlarının promosyon sevinci
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Seyhan Belediyesi çalışanlarının promosyon sevinci

Seyhan Belediyesi çalışanlarının promosyon sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Seyhan Belediyesi çalışanlarının heyecanla beklediği banka promosyonu ihalesi sonuçlandı.

Seyhan Belediyesi çalışanlarının heyecanla beklediği banka promosyonu ihalesi sonuçlandı. Seyhan İmar A.Ş. bünyesindeki belediye çalışanlarının her birine 3 bin 500 TL promosyon bedeli tek seferde ödenecek.

Seyhan İmar A.Ş. bünyesindeki belediye çalışanlarının banka promosyonu ihalesi her işçi için 3 bin 425 TL ile sonuçlanırken, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın çabalarıyla bu rakam 3 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Seyhan İmar A.Ş.'de yetkili sendika olan DİSK/Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu ve yönetim kurulu ile iş yeri temsilcileri Başkan Akay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seyhan İmar A.Ş. yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Gündoğdu, geçtiğimiz aylarda imzalanan toplu iş sözleşmesinde Başkan Akay'ın emekten ve emekçiden yana tavrı sonucunda, çalışanların önemli kazanımlar elde ettiğini anımsattı.

Gündoğdu, banka promosyonu ihalesinde de aynı duruşundan dolayı Başkan Akay'a belediye çalışanları adına teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunun ifade eden Akay, her zaman emekten ve emekçiden yana olduklarını yineledi. Akay, "Banka promosyonu ihalesinde de çalışanlarımızın en yüksek rakamı alabilmesini sağlamaya çalıştık. İhale en yüksek teklif olan işçi başına 3 bin 425 TL olarak sonuçlandı, girişimlerimizle bu rakam 3 bin 500 TL'ye yükseltildi. Seyhan İmar A.Ş. bünyesindeki çalışanlarımızın hepsine bu bedel tek seferde ödenecek. Özveriyle, Seyhan'a ve Seyhanlı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışan emekçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar" diye konuştu. - ADANA

Seyhan Belediyesi çalışanlarının promosyon sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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