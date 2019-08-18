18.08.2019 23:24

- Seydikemer'de şehit Yasin Ağır anısına Süper Enduro Yarışı yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen süper enduro yarışları, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına yapıldı. Süper Enduro Yarışı, 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliği ile Seki Mahallesi zümrüt çayırında 6 kategoride organize edilen yarışta 8 ilden 50 sporcu, mücadele etti. Sporcular yaklaşık bin 150 metrelik parkurda, kamyon lastikleri, yüksek tepeler ve kütüklerin üzerinden ve taşların arasından geçti. Bazı sporcular zorlu parkurda zaman, zaman güç anlar yaşarken bazıları dengesini kaybederek düştü.

Seki zümrüt çayırında gerçekleştirilen yarışlara şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile kardeşleri, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Akparti İlçe Başkanı Salih Gümüş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şehit babası Ramazan Ağır yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla onure olduklarını söyledi. Oğlum eve her gelişinde büyük bir bayrak getirdiğini dile getiren Ağır, "Şehit olmadan da bayrak getirdi. 'Oğlum her gelişinde eve bayrak mı getirilir?' demiştim. O da bana 'Baba bayrak aşktır' demişti. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.

Yarışın ikincisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Bu sene yarış şehidimizin anısına yapıldığı için bizim için büyük bir anlam taşıyor. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vatan, millet ve bayrak için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yarışta, "Hobi 1" kategorisinde İsmail Cantekin, "Hobi 2" kategorisinde Şaban Özdemir, "Genç" kategorisinde Kemal Durusoy, "Usta" kategorisinde Gökhan Kart, "Veteran" kategorisinde İbrahim Duraman, "Prestij ve GP" kategorisinde ise Emre Coşar birinci oldu.

Yarışın ardından, özel olarak yaptırılan ve üzerinde Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın fotoğrafının bulunduğu kupalar, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif ağır ile kardeşleri tarafından verildi.

Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, 14 Temmuz'da Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüş, Fethiye'de toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA